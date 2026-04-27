日本テレビ系「有吉ゼミ」が２７日、放送され、ギャル曽根と大食い対決する『チャレンジグルメ』企画に、俳優・北村一輝（５６）の長男が挑戦した。

「ダンサー、振付師の北村将清（しょうせい）です」と自己紹介。父が北村一輝であることを明かすと、スタジオでＶＴＲを見ていた坂上忍は「えぇ〜っ！？」。ギャル曽根も「顔そっくりです。めっちゃ似てる〜」と驚き、将清が「そうらしいですね」とおしぼりで口元を押さえながら話すと、ギャル曽根は「おしぼりでおさえながら、チラッと見る横顔、おおー、っと思った」と特に、少し斜めの角度からの激似ぶりに感動した。

将清は、父・北村とは「仲良いですね。２人で飲んだり、ダンス踊ったり」と笑顔で語り、ダンサーの道に進んだきっかけについては「父親が俳優というのもあり、別の道でやりたかった」と説明。大学の文化祭で初めて踊る姿を見た父は「喜んで泣いてました」と号泣していたことを明かした。

昨年大みそかのＮＨＫ紅白歌合戦には、Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのバックダンサーとして出演したことも紹介された。