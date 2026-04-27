ABEMAのオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』2026シーズンのMC新体制が発表された。【画像】達筆な字だけど…声優17人の独特な『声優と夜あそび』手書きコメント4月で9年目を迎えた『声優と夜あそび』2026シーズンでは、MC総勢17人体制で番組をお届け。今回新たに、榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介が夜あそびMCに初就任するほか、2024シーズンまでMCを務めた畠中祐、仲村宗悟が1年ぶりにMCとして復帰する。各曜日