お笑いコンビ・ダウンタウンの独自有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」がサービス開始から半年を迎えたことを記念し、２９日から公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにて、オリジナル作品１２タイトルを期間限定で無料公開することが２７日、発表された。同キャンペーンは、５月１１日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画としても実施。松本人志が同サービスで活動復帰するまでを追った「あの日。松本人志