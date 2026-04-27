お笑いコンビ・ダウンタウンの独自有料配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」がサービス開始から半年を迎えたことを記念し、２９日から公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにて、オリジナル作品１２タイトルを期間限定で無料公開することが２７日、発表された。

同キャンペーンは、５月１１日に誕生日を迎える浜田雅功のバースデーカウントダウン企画としても実施。松本人志が同サービスで活動復帰するまでを追った「あの日。松本人志 裏側完全ドキュメント」や、浜田による初の個展の作品制作に密着した「浜田雅功と黒い線」など、通常は有料会員のみが視聴可能な厳選されたコンテンツが公開となる。

【以下、公開作品とスケジュール】

２９日、「松本教授の笑いの証明」の＃４「陣内大喜利」編

３０日、「漫才インターナショナル」の＃１「第１回大会 ｅｐ１」

５月１日、「あの日。松本人志 裏側完全ドキュメント」の＃１「初収録のあの日」

２日、「７：３トーク」の＃１３「伊集院光編」

３日、「サンノミ」の＃１「ｅｐｓｏｄｅ．０１−１」

４日、「ダウプラボイス」の＃１「芸人自己紹介」

５日、「みんなのオトナな話」の＃１

６日、「明日やめるのか寄席」の＃１「ｅｐ１」

８日、「ごぶごぶラジオ映像版」の＃１７

９日、「浜田雅功と黒い線」の＃１「浜田雅功初の個展 作品制作に密着」

１０日、「浜田雅功の生態」の＃３ 「便所」

１１日、「浜田オフ功」の＃１「ｅｐ１」