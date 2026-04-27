アメリカトレーニングキャンプでWNBAエーシズと対戦米国でトレーニングキャンプを行っているバスケットボール女子日本代表は26日（日本時間27日）、ネバダ州ラスベガスでWNBAのエーシズと対戦。78-94で敗れた。トヨタ自動車の山本麻衣が3点シュート（3P）を13本中7本成功させるなど、24得点と爆発。米ファンからも「彼女はクレイジーだ」「彼女と契約しろ」と賛辞が相次いだ。3Pラインの遥か遠くからリングを射貫いた。先発し