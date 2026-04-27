持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、“旨辛アジアフェア第2弾”として、「麻辣湯弁当」「チーズ麻辣湯弁当」「ガパオライス」「ガパオまぜ麺」を発売。7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルを公開している。ほっともっと「痺れる辛さ 麻辣湯弁当」730円初登場の「麻辣湯(マーラータン)弁当」(730円)は、チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、豆板醤(トウバンジャン)・山椒・花