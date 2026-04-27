ほっともっと、旨辛アジアフェア第2弾は「麻辣湯弁当」や「ガパオライス」を発売 - CANDY TUNEの新ビジュ公開
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、“旨辛アジアフェア第2弾”として、「麻辣湯弁当」「チーズ麻辣湯弁当」「ガパオライス」「ガパオまぜ麺」を発売。7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルを公開している。
ほっともっと「痺れる辛さ 麻辣湯弁当」730円
初登場の「麻辣湯(マーラータン)弁当」(730円)は、チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、豆板醤(トウバンジャン)・山椒・花椒(ホアジャオ)・唐辛子をブレンドした痺れる辛さが魅力の商品。さらに麻辣醤(マーラージャン)・豆豉醤(トウチジャン)を加えることで、奥行きのあるコクを引き出している。
具材はキャベツ、玉葱、人参、もやし、きくらげ、豚肉に、もちもち食感の「平太はるさめ」を合わせた計7種類。食べ応えのあるボリューム満点な一杯で、まろやかなチーズと辛さの一体感を楽しめる「チーズ麻辣湯弁当」(830円)もラインアップされている。
ほっともっと「まろやかチーズ×痺れる辛さ チーズ麻辣湯弁当」830円
ほっともっと「気軽に本格タイ料理 ガパオライス」690円
毎年好評の期間限定メニュー「ガパオライス」(690円)が今年も登場。ホーリーバジルとスパイスが効いた“タイ直輸入”のガパオソースで、鶏ひき肉を香ばしく炒めた、刺激的な辛さがクセになる本場さながらの味わいに。また、レモンを絞って爽やかな酸味を合わせたり、別添のナンプラー(魚醤)で、味の変化も楽しむこともできる。
さらに今年は、麺タイプの「ガパオまぜ麺」(690円)も新登場。もちもちの中太麺にスパイシーな具材がよく絡み、一度食べたらやみつきになる美味しさとなっている。
ほっともっと「もちもち麺と相性抜群! ガパオまぜ麺」690円
なお、“旨辛アジアフェア第1弾”に引き続き、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルを公開している。
ほっともっと「麻辣湯」×7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」
ほっともっと「ガパオライス」×7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」
ほっともっと「痺れる辛さ 麻辣湯弁当」730円
初登場の「麻辣湯(マーラータン)弁当」(730円)は、チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、豆板醤(トウバンジャン)・山椒・花椒(ホアジャオ)・唐辛子をブレンドした痺れる辛さが魅力の商品。さらに麻辣醤(マーラージャン)・豆豉醤(トウチジャン)を加えることで、奥行きのあるコクを引き出している。
ほっともっと「まろやかチーズ×痺れる辛さ チーズ麻辣湯弁当」830円
ほっともっと「気軽に本格タイ料理 ガパオライス」690円
毎年好評の期間限定メニュー「ガパオライス」(690円)が今年も登場。ホーリーバジルとスパイスが効いた“タイ直輸入”のガパオソースで、鶏ひき肉を香ばしく炒めた、刺激的な辛さがクセになる本場さながらの味わいに。また、レモンを絞って爽やかな酸味を合わせたり、別添のナンプラー(魚醤)で、味の変化も楽しむこともできる。
さらに今年は、麺タイプの「ガパオまぜ麺」(690円)も新登場。もちもちの中太麺にスパイシーな具材がよく絡み、一度食べたらやみつきになる美味しさとなっている。
ほっともっと「もちもち麺と相性抜群! ガパオまぜ麺」690円
なお、“旨辛アジアフェア第1弾”に引き続き、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルを公開している。
ほっともっと「麻辣湯」×7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」
ほっともっと「ガパオライス」×7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」