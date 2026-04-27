体調不良のため、舞台出演（５月、東京・新橋演舞場）の降板を発表した劇団新派の看板女優・水谷八重子が２７日に放送されたテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・後１時）に出演した。舞台のＰＲを兼ねての出演だったが、演目と「出演・波乃久里子」の画面表記のみで、水谷の休演に関して触れられることはなかった。水谷は新派の大女優、初代水谷八重子を母に持つ。２代目八重子はジャズを歌うなど洋楽などに打ち込んだ後