体調不良のため、舞台出演（５月、東京・新橋演舞場）の降板を発表した劇団新派の看板女優・水谷八重子が２７日に放送されたテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・後１時）に出演した。

舞台のＰＲを兼ねての出演だったが、演目と「出演・波乃久里子」の画面表記のみで、水谷の休演に関して触れられることはなかった。

水谷は新派の大女優、初代水谷八重子を母に持つ。２代目八重子はジャズを歌うなど洋楽などに打ち込んだ後、新派へ。過去の映像が紹介されると懐かしげ。「母に反発して違うように、違うように生きて。役作りにしても、何ひとつ学び取ろうとしていなかった」と振り返った。

そんな背景があり、長年交流する司会の黒柳徹子は最初、水谷から母親のことを聞かされていなかった。新派の公演を観劇しに行った際に初めて親子関係を知り、びっくりしたという。「私には伏せてたのね？ 私はいまも良重ちゃん（水谷の旧芸名）と言ってしまう。八重子と呼んだことが一度もないんじゃないかしら。（初代八重子からは）『娘がお世話になっています。いつも娘が食べちゃってるだろうから』とお菓子を頂戴しました」と回想した。

水谷は５月９日開幕の新派・松竹新喜劇、合同喜劇公演「明日の幸福」（石井ふく子演出）で主演予定だった。久本雅美が代役をつとめる。