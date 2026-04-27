144人の旅客を乗せた中国南方航空（南航）の「大美湾区号」CZ3813便が4月26日午前、広州白雲国際空港を離陸し、2時間ほどの飛行を経て合肥新橋国際空港に穏やかに着陸しました。空港で民間航空の最高儀礼を象徴する「ウォーター・サルート」がおこなわれ、国産大型旅客機C919が水のアーチの下をゆっくりと通り抜け、これは同機種による広州・合肥往復新航路が順調に開通したことを示し、合肥はC919の商業就航の23番目の都市となり