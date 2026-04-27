大阪・梅田の複合施設「リンクス梅田」（大阪市北区大深町）に、27日、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をテーマにしたカフェが期間限定でオープンした。開店の様子さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」を展開する白ハト食品工業（大阪府守口市）が手がける店舗「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」は、万博会場で人気を集めたメニューや世界観を再構成した空間が特徴だ。店内