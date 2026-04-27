マイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』が世界的なヒットを記録している。北米オープニング興行収入は9700万ドルで、4月24日～26日の週末ランキングでは堂々のNo.1を記録。海外82市場では1億2036万ドルを稼ぎ出し、世界興収は2億1736万ドルとなった。 参考：『Michael／マイケル』最終トレーラー公開LAプレミアにはジャクソン一家が集結 この初動成績は、『プロジェクト・ヘイル・