「ドジャースウェイ」は２６日（日本時間２７日）、「ドジャー・スタジアムのファンを批判した発言に対し、ピート・クロウアームストロング（ＰＣＡ）選手に容赦ないブーイングが浴びせられた」との記事を配信した。同記事はドジャース戦でカブスのＰＣＡにド軍ファンからのブーイングが浴びせられたことを報じた。シーズン開幕前、南カリフォルニア出身のＰＣＡは「ドジャースの試合を観戦しに行ったのは、彼らがいつも強かっ