「ドジャースウェイ」は２６日（日本時間２７日）、「ドジャー・スタジアムのファンを批判した発言に対し、ピート・クロウアームストロング（ＰＣＡ）選手に容赦ないブーイングが浴びせられた」との記事を配信した。

同記事はドジャース戦でカブスのＰＣＡにド軍ファンからのブーイングが浴びせられたことを報じた。

シーズン開幕前、南カリフォルニア出身のＰＣＡは「ドジャースの試合を観戦しに行ったのは、彼らがいつも強かった頃ではなかった。ドジャースのファンは浮き沈みがある。ジャイアンツのファンを意識不明状態に陥れた事件は、今でも鮮明に覚えている。スタンドに座っていると、ひどいことがいろいろ起こるんだ」と自身の幼い頃の体験を語る一方でシカゴのファンを絶賛した。

だが同記事は「グラウンド上で非紳士的な振る舞いで知られる彼が、よくもそんなことを言えるものだ。ＰＣＡは、ほぼ毎回三振するたびにバットを地面にたたきつけ、ホームプレートで爆発する姿が目撃されている。これは何度も起きていることだ。彼は嵐の中のピエロのようにボールを追いかけ、今シーズンはひどいスタートを切っている」とＰＣＡが打率２割３分８厘、１本塁打と低迷していることを指摘した。

大ブーイングに動揺したのか、ＰＣＡはドジャースとの３連戦で１０打数２安打と低調。カブスも１勝２敗とカード負け越しに終わった。