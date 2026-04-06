ゲイバーもすでに退店300円相当のサンドウィッチ１個を万引きした疑いで逮捕された元タレント坂口杏里（35）がブレブレだ。釈放された坂口は３月29日配信のユーチューブチャンネル『JUNYAちゃんねる』に出演。少額の万引きは金欠によるものではなく「出来心というか、何もない生活の中で……。心のどこかでスリルを味わうとか、大丈夫だろうっていうのがあったんじゃないかな」と説明した。事件前まで東京・新宿２丁目のゲイバーで