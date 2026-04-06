疑問を持った人も多かったのではないか。 東京都八王子市内のコンビニでサンドイッチ1個（300円相当）を万引したとして、元タレントの坂口杏里さん（35）が3月17日、窃盗容疑で現行犯逮捕されていた。杏里さんはテレビドラマ「池中玄太80キロ」「名奉行遠山の金さん」等への出演で知られる女優の故・坂口良子さん（享年57）の娘。 報道などによれば、杏里さんは、万引きしたことを認めていたというが、3月下旬となっても釈放の続