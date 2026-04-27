【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の志尊淳が主演を務める日本テレビ系日曜ドラマ「10回切って倒れない木はない」（毎週日曜よる10時30分〜）の第3話が、4月26日に放送された。新海映里（長濱ねる）の正体が明らかとなり、驚きの声が相次いでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】長濱ねるが意味深な表情「10回切って」初登場シーン◆志尊淳主演「10回切って倒れない木はない」本作は、幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養