お笑いの仕事だけでなく、俳優・エッセイストとしても忙しい毎日を送る青木さん。『Nスタ』ゲストコメンテーターも務めています。今回は「投資と向き合う人として」を綴ります。【写真】青木さん初のお金に関する著書* * * * * * *「今の推し、イ・ビョンホンさまのファンミーティングへ。虎ノ門駅と虎ノ門ヒルズ駅があることを初めて知った日」はこちらオルカンを作った代田秀雄氏との対談代田秀雄氏との時間はいつも有意義で。ロ