【Hoshimachi Suisei LIVE 2026 ～STELLAR in Fortnite～】 5月2日20時 開催 Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「Fortnite（フォートナイト）」において、インタラクティブ音楽パフォーマンス「Hoshimachi Suisei LIVE 2026 ～STELLAR in Fortn