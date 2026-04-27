ブレーメンGK長田澪がシュツットガルト戦で圧巻のセーブを披露ドイツ1部ブレーメンに所属する22歳のGK長田澪が、現地時間4月26日に行われたリーグ第31節シュツットガルト戦（1-1）で見せたパフォーマンスに称賛が集まっている。チームメイトや幹部たちが、若き守護神の目覚ましい成長と安定感に驚きを隠せずにいるようだ。ドイツ地元メディア「DeichStube」が報じている。試合は1-1の引き分けに終わったが、長田は前半22分に相