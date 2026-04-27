さぬき市長選 6回目の当選／大山茂樹さん(75) 任期満了に伴うさぬき市長選挙の投票と開票が26日行われ、現職の大山茂樹さん（75）が6回目の当選を果たしました。 現職の大山茂樹さん（75）は7837票を獲得し、新人2人を抑えて6回目の当選を果たしました。 投票率は51.90％で、選挙戦となった8年前を14.68ポイント上回りました。 大山さんは現在75歳、2006年にさぬき市長に初当選しました。今回の市長選では5期20年