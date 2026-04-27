相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は西岩部屋の「キムチチゲ鍋」を紹介する。激しい稽古後でも不思議と箸が進む逸品だ。１８年にできた新しいちゃんこ場に大きな鍋が２つ用意された。沸騰した鍋に豚バラ肉が１・２キロずつ投入された。いりこだしの素（もと）を入れて味噌をお湯で溶いて鍋に投入。ちゃんこを作った序ノ口・若花新（２３）は「弟子が増えて鍋が２つになった。味噌は固まらないように溶