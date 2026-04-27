相撲部屋で作られる料理を総称して「ちゃんこ」と呼ぶ。今回は西岩部屋の「キムチチゲ鍋」を紹介する。激しい稽古後でも不思議と箸が進む逸品だ。

１８年にできた新しいちゃんこ場に大きな鍋が２つ用意された。沸騰した鍋に豚バラ肉が１・２キロずつ投入された。いりこだしの素（もと）を入れて味噌をお湯で溶いて鍋に投入。ちゃんこを作った序ノ口・若花新（２３）は「弟子が増えて鍋が２つになった。味噌は固まらないように溶かして入れるのがポイント」と明かす。

続いて業務用キムチ１・８キロを９００グラムずつ投入。見守る師匠の西岩親方（元関脇・若の里）は「ここでキムチの素を入れるのがポイント」。ほうれん草は「包丁で切ると口当たりがきつくなる」（同親方）とちぎって入れる。最後のごま油がアクセントで、香ばしい香りが漂ってくる。驚いたのは仕込みを除いて完成まで約２０分。「生活の中心は稽古。料理に時間をかけすぎてはいけない」と“時短”にもこだわっている。

同部屋のちゃんこ番は当番制で全員が担当。各力士はレシピをノートに手書きし、２０冊を超える者も。元横綱・隆の里が師匠だった鳴戸部屋（当時）に入門した西岩親方は「ちゃんこ場と稽古場はつながっていると教えられた。頭を使ってちゃんこを作ると、相撲でも考える力がついて強くなれる」。力強い言葉に部屋がピリッと引き締まった。（山田 豊）

◆キムチチゲ鍋（４〜５人前）

▽材料 豚バラ肉３００グラム、白みそ、いりこだしの素４グラム、キャベツ１／８、ニラ１／２束、ほうれん草１／２束、中玉ネギ半分、きぬ豆腐１丁、もやし１／２袋、しめじ１／２パック、えのき１／２パック、キムチ１５０グラム、キムチの素、ごま油

▽作り方 〈１〉水８００ミリリットルを沸騰させ、豚肉を入れる。あくを取り、いりこだしの素を入れる〈２〉鍋に白みそ大さじ２を溶く〈３〉キムチ１５０グラム、さらにキムチの素をお好みに合わせて入れる〈４〉半月切りにした玉ネギ、豆腐、しめじ、えのき、もやし、ざく切りにしたキャベツ、ニラ、手でちぎったほうれん草の順で入れる〈５〉最後にごま油を入れて調整