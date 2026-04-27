舞台は万博開催を翌年に控えた2024年の大阪。まずは10月12日未明、阿倍野区と住吉区に跨る高級住宅地・帝塚山で、闇バイトの犯行と思われる強盗未遂事件が発生。その直後、今度は隣接する西成区玉出の町工場に賊が押し入って社長を殺害し、さらに港区海岸の天保山客船ターミナルに乗り捨てられたトラックでは運転手が遺体となって発見された。そんな大阪府警捜査一課の〈高城明信〉が〈どういうこっちゃ。なんて一日や〉と嘆くの