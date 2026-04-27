日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3065（-2.0-0.07%） ホンダ1293（-3.5-0.27%） 三菱ＵＦＪ2755（-0.5-0.02%） みずほＦＧ6462（+35+0.54%） 三井住友ＦＧ5365（+18+0.34%） 東京海上7133（-43-0.60%） ＮＴＴ151（-0.5-0.33%） ＫＤＤＩ2559（-6-0.23%） ソフトバンク219（-1.2-0.54%） 伊藤忠1931（-9-0.46%）