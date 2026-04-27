◇プロ野球 ファーム交流戦 ロッテ 8-3 ハヤテ(26日、ロッテ浦和)ロッテの18歳ルーキーたちがファームで存在感を見せています。まずは高校時代からホームランを量産し、その長打力に期待されてドラフト4位指名となった櫻井ユウヤ選手。世代トップクラスといわれるパワーを持った昌平高出身の右打ち内野手です。この日は「4番・サード」として30試合目を迎えると、待望の一発を披露。場面は6点リードで迎えた8回裏、先頭打者として