今田美桜×最上級ミニバンの車内ショットに注目近年、様々なドラマや映画で活躍をみせる女優の今田美桜さん。2026年3月8日には、パリで開催されたDIORのファッションショーに出席した際の様子を自身のインスタグラムにアップしました。【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「外車ミニバン」を画像で見る！ショーに向かう途中の車内ショットも公開されていますが、一体どのようなクルマに乗っていたのでしょうか。今田さ