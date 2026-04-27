今田美桜×最上級ミニバンの車内ショットに注目

近年、様々なドラマや映画で活躍をみせる女優の今田美桜さん。

2026年3月8日には、パリで開催されたDIORのファッションショーに出席した際の様子を自身のインスタグラムにアップしました。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「外車ミニバン」を画像で見る！

ショーに向かう途中の車内ショットも公開されていますが、一体どのようなクルマに乗っていたのでしょうか。

今田さんが乗っていた車両は、メルセデス・ベンツ「Vクラス」と想定されます。

Vクラスは、同社が展開するプレミアムミニバンで、初代は1996年に商用バン「ヴィト」をベースに誕生し、日本では1998年に発売されました。

現行モデルは2014年に登場した3代目で、2024年10月には大規模なマイナーチェンジ版が発表されています。

なお、今回の写真に写る車内デザインや装備から、今田さんが乗っていたのは、この改良モデルとみられます。

多人数での移動やビジネス送迎など幅広い用途に対応できる実用性を備えつつ、メルセデスらしい質感や安全性を兼ね備えた最上級ミニバンとして位置付けられています。

ボディサイズは全長5140-5370mm×全幅1930mm×全高1880mm、ホイールベース3200-3430mmで、3列・7人乗りのゆとりある空間を確保。

外観はスクエアで力強いフォルムを継承しながら、大型の「スリーポインテッド・スター」を配したフロントグリルや精悍なLEDヘッドライトにより、より洗練された印象に仕上がっています。

室内はワイドスクリーンコックピットを採用し、最新の「MBUXインフォテインメントシステム」を搭載。ナッパレザーやウッドパネルなど上質な素材を用いることで、デジタル技術と高級感を両立しています。

パワートレインは、2リッター4気筒クリーンディーゼルエンジンを搭載しており、最高出力163PS（120kW）、燃費は最大13.0km／Lとされています。

2026年4月現在の国内における車両価格（消費税込）は、977万円からと紹介されていました。

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投稿された写真には、黒いレース調のシックなワンピースにウェーブが効いたダウンヘアの今田さんが映されており、落ち着いた雰囲気が印象的な1枚です。

このほか、パリの街中で撮影されたラフなショットも複数枚みられ、「かわいい」「素敵ですね」「綺麗すぎて見惚れてしまいます」「信じられないくらい可愛い」といった好評の声が多数寄せられていました。