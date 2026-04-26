パチンコ・パチスロメーカーのＳＡＮＹＯは２５日、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催中のニコニコ超会議２０２６の出展ブースステージで、パチンコ「海物語」シリーズの新たなイメージガール『ＳＥＡガールズ』の３人を発表した。ミスマリンは一ノ瀬のこ、ミスワリンは後藤真桜、ミスウリンは西野夢菜に決定。この３人が「海物語」の魅力と楽しさを元気いっぱい届けるとのこと。お披露目には多くの来場者が集まり、彼女たちの