◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム）日本ハムのアリエル・マルティネス捕手が、２―９の７回の守備から捕手として出場した。「捕手・マルティネス」がコールされると球場がざわついた。１軍での捕手としての出場は、２３年９月以来約３年ぶりとなった。捕手登録だが、近年は主に一塁、左翼を守ることが多かった。森友のバックネット付近へのファウルフライを落球し失策が記録されたが、山本をリ