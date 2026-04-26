将棋の第84期名人戦七番勝負第2局は4月26日、青森県青森市の「ホテル青森」で2日目の対局が行われている。防衛と4連覇を目指す藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に、糸谷哲郎九段（37）が挑戦する注目のシリーズ。白熱の終盤戦へと差し掛かる中、両者に提供された午後のおやつで、藤井名人が選んだ地元色豊かなスイーツにファンの熱い視線が注がれた。【映像】藤井名人のおやつ「なとわ」（断面図も）藤井名人