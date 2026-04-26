石川県内最大のタケノコの産地・金沢市の内川地区で26日、「たけのこまつり」が開かれ、旬の味覚を買い求める人たちの長い列ができました。「内川たけのこまつり」は金沢市民が待ちわびる人気のイベントで、会場の内川公民館には、朝採れたばかりのタケノコが並び、訪れた人たちが次々に買い求めていました。今年は定番のたけのこご飯や天ぷら、煮物に加え、ひき肉に豆腐とタケノコを混ぜて焼いた「たけのこバーガー」も登場するな