【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月27日発売の『BACKSTAGE PASS』2026年6月号の表紙にtimelesz松島聡×篠塚大輝が登場。ニューアルバム『MOMENTUM』や8人体制となって一年が過ぎたtimeleszについて語るロングインタビューも掲載される。 ■1万5000字超えのロングインタビューで語るtimeleszのさらなる挑戦 表紙には、4月29日にニューアルバム『MOMENTUM』をリリースするtimeleszから