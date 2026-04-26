timelesz松島聡×篠塚大輝が最新アルバムを語るロングインタビュー掲載！『BACKSTAGE PASS』2026年6月号発売

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4月27日発売の『BACKSTAGE PASS』2026年6月号の表紙にtimelesz松島聡×篠塚大輝が登場。ニューアルバム『MOMENTUM』や8人体制となって一年が過ぎたtimeleszについて語るロングインタビューも掲載される。

■1万5000字超えのロングインタビューで語るtimeleszのさらなる挑戦

表紙には、4月29日にニューアルバム『MOMENTUM』をリリースするtimeleszから松島聡と篠塚大輝が登場。8人体制となり約1年、築き上げてきた“timeleszらしさ”を掲げ、さらなる挑戦を感じさせる最新作について2人が語る、1万5000字超えの濃厚なロングインタビューと撮り下ろしカットの数々はファン必見だ。

■シャイトープ・LiSA・眉村ちあきの特集＆インタビューも必見

バックカバーには、5月13日にニューシングル「リフレイン」をリリースするシャイトープが登場。現在放送中のTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』オープニングテーマとして書き下ろした最新曲について語ってもらったロングインタビューと、爽やかな撮り下ろしカットをカラー14ページで送る大特集となっている。

他にもソロデビュー15周年の記念イヤーに突入したLiSAが登場。特別な時の幕開けを告げるフルアルバム『LACE UP』について、アルバムに詰まったとことんLiSAらしく、この先に待つ未来への可能性が語られる。

そしてニューアルバム『AMPLAND PLAN』をリリースした眉村ちあきが、精力的な楽曲制作やライヴ活動、国内外アーティストとのコラボレーションなどで音楽と向き合い続けた2025年と、その経験を糧にさらにパワーアップした“新しい眉村ちあき”を刻んだ最新作について語るインタビューを掲載。

そのほか、崎山蒼志、muque、ミーマイナー、osage、OWV、OCTPATH、Hiromitsu Kitayama、ExWHYZ、SILENT SIRENを特集。好評連載中のソナーポケット『そんなポケット』に加え、アーティストの愛するペットを紹介する連載『YOUR PET SHOW』には黒坂優香子（SILENT SIREN）が登場する。

■書籍情報

2026.04.27 ON SALE

BACKSTAGE PASS 2026年6月号

■関連リンク

『BACKSTAGE PASS』公式サイト

https://www.shinko-music.co.jp/magazines/b-pass/