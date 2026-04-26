アメリカ・バージニア州のスタジアムで、アメフトの試合を盛り上げるため空から降下してきたスカイダイバーが、スコアボードに宙づりになるアクシデントが起きた。すぐに救助されたが、会場は一時騒然となった。スカイダイバーが“宙づり”アメリカ・バージニア州で18日、スカイダイバーがアメリカ国旗をなびかせながら、颯爽と空から降下してきた、次の瞬間。スタジアムの巨大なスコアボードに接触し、そのまま宙づり状態になって