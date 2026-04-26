空から降りてきたスカイダイバーが“宙づり”に　アメフト会場が一時騒然　アメリカ・バージニア州

アメリカ・バージニア州のスタジアムで、アメフトの試合を盛り上げるため空から降下してきたスカイダイバーが、スコアボードに宙づりになるアクシデントが起きた。

すぐに救助されたが、会場は一時騒然となった。

スカイダイバーが“宙づり”

アメリカ・バージニア州で18日、スカイダイバーがアメリカ国旗をなびかせながら、颯爽と空から降下してきた、次の瞬間。

スタジアムの巨大なスコアボードに接触し、そのまま宙づり状態になってしまった。

失敗の原因は“突風”か

アメリカ東部にあるバージニア工科大学のスタジアムで起きたハプニング。

この日はアメリカンフットボールの試合があり、多くの観客が詰めかけていた。

大学側は「3人のスカイダイバーのうち1人がコースを外れて、スタジアムのスコアボードに引っかかってしまった」と説明している。

消防などによる救助活動は15分ほどで無事に終了。

それまでの間、身動きが取れなくなったスカイダイバーにスタジアムは騒然となった。

現地メディアは、スタジアム周辺では当時、突風が吹いていたと伝えている。

（「イット！」 4月22日放送より）