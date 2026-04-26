元宝塚歌劇団星組トップスターで、歌、ダンス、芝居のすべてにおいて圧倒的な実力で観る者の心を鷲づかみにする礼真琴。そんな彼女がミュージカル『BOOP! The Musical ブープ！ ザ ミュージカル』で世界中で愛され続ける“ベティーちゃん”になる――第1報が解禁されると大反響に。コンサート、ドラマなどを経験し、満を持して退団後初ミュージカルへと挑む礼に本作に込める思いを聞いた。【写真】礼真琴、笑顔がかわいすぎ！◆