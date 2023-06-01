エールディヴィジ 25/26の第31節 フェイエノールトとフローニンゲンの試合が、4月25日23:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。 フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース