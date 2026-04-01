エールディヴィジ 25/26の第31節 フェイエノールトとフローニンゲンの試合が、4月25日23:30にフェイエノールト・スタディオンにて行われた。

フェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダース（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）らが先発に名を連ねた。

11分に試合が動く。フェイエノールトのルシアーノ・バレンテ（MF）のアシストからジョーダン・ボス（DF）がゴールを決めてフェイエノールトが先制。

さらに22分フェイエノールトが追加点。上田 綺世（FW）がPKで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とフェイエノールトがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、フェイエノールトは同時に2人を交代。ジョーダン・ボス（DF）、ゲルノト・トラウナー（DF）に代わりヒバイロ・レアト（DF）、ジェレマイア・シンジュステ（DF）がピッチに入る。

67分フェイエノールトが追加点。ウサマ・タルガリン（MF）のアシストから上田 綺世（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

69分、フローニンゲンは同時に2人を交代。ユネス・タハ（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）に代わりMetu Ryan（FW）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）がピッチに入る。

74分、フェイエノールトは同時に2人を交代。渡辺 剛（DF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）に代わりラヒーム・スターリング（FW）、ジョーダン・ロトンバ（DF）がピッチに入る。

80分、フローニンゲンが選手交代を行う。ティカ・デヨング（MF）からトラビス・ハーネス（MF）に交代した。

84分、フェイエノールトが選手交代を行う。タイス・クラーイエベルト（MF）からGrootfaam Illai（MF）に交代した。

後半終了間際の86分、フローニンゲンのディエス・ヤンセ（DF）のアシストからトム・ファンベルゲン（FW）がゴールを決めて3-1と2点差に詰める。

以降は試合は動かず、フェイエノールトが3-1で勝利した。

なお、フェイエノールトに所属する上田 綺世（FW）はフル出場した。22分と67分にゴールを決めた。渡辺 剛（DF）は先発し74分までプレーした。

2026-04-26 01:30:51 更新