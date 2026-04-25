“ホリエモン”こと実業家の堀江貴文氏の過激投稿が波紋を広げている。因縁の相手とのバトルはエスカレートする一方だ。4月24日、堀江氏は自身のXを更新。《不細工な嫁と結婚するしかなかった非モテオタク達がキャバクラに通うオッサンの事を非モテの不細工どもと揶揄するというディストピアが発生していて草》と書き込んだ。このあまりに過激な表現に、《さすがに程度が低すぎる》といった批判が噴出している。そして、中で