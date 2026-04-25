食べ歩き客で混み合う横浜中華街＝２５日大型連休初日の２５日、横浜市内の観光地も家族連れやカップルでにぎわった。中東危機に伴う原油高騰や円安で「安近短」の行楽需要が高まり、手頃に異国情緒を味わえる港町は人気のようだ。ドイツ式の「フリューリングスフェスト（春祭り）」が５月１０日まで開催中の横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区）。本場のビールやソーセージを取りそろえ、来日した民族楽団「ヴォーホー＆カレンダー