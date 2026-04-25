お金を上手に貯めるにはどうしたらいいのか。節約や投資の情報はあふれているのに、なぜか貯まらない人は多い。その差は能力ではなく、日々の「何気ない習慣」にあった。薪を背負って本を読む少年ではなく、600の村を立て直した二宮金次郎は、その共通点を見抜いていた。FPの橋本絵美さんが解説する――。■二宮金次郎は「超敏腕FP」だった二宮金次郎と言えば皆さん何を思い浮かべるでしょうか。おそらく、誰でも真っ先に思い出す