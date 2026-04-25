「プロレス・マリーゴールド」（２５日、後楽園ホール）エースの林下詩美（２７）が、５月２３日の大田区総合体育館大会を最後に退団することを電撃発表した。メインで行われたワールド選手権試合で王者・青野未来（３５）に敗れた後、リング上でのマイクで「私はこのマリーゴールドを退団します。今負けたからってわけではない。ずっと前から決めていて、会社とも話をしていた」と表明。２４年５月の旗揚げからマリーゴールド