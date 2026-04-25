記事ポイント淡路島全島64店舗で「淡路島の生しらす」が4月25日から11月末まで開催15年間の累計販売数は800万食を突破、2025年1月には地域団体商標を取得道の駅あわじでは税込1,000円と税込1,580円の2種類の生しらす丼を提供淡路島の春から秋を彩る名物グルメが今年もスタート。4月25日から11月末まで、島内64店舗で「淡路島の生しらす」が提供されます。きらりと透ける生しらすを、それぞれの店ごとの一杯で味わえる食べ比べ企画