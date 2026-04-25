100円ショップ・ダイソーの「クエン酸ジェル」を紹介した動画がインスタグラムに投稿され、動画再生1万回超えの話題となっている（24日午後4時時点）。【写真多数】「やっぱり優秀だった」水垢掃除の最強アイテム・ダイソーの“魔法のジェル” “100均アイテムでできる簡単掃除”を紹介している、はるりさん（@haruri_souji_life）が「ついに再販！魔法のジェルがやっぱり優秀だった」と感激した様子で、クエン酸ジェルの使い