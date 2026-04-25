「有力馬次走報」（２４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆日経賞４着のエヒト（牡９歳、栗東・森秀）が天皇賞・春（５月３日・京都、芝３２００メートル）の１週前追い切り。首をリズミカルに上下させて栗東坂路を４Ｆ５４秒３−３９秒７−１２秒１で登坂した。「在厩調整が続くので気持ちを切らさず、かつ追い詰め過ぎないよ