まもなく始まるゴールデンウイーク。飛行機で移動する人もいるかと思いますが、24日からスマートフォンなどの充電に使うモバイルバッテリーの機内への持ち込みルールが変わりました。 モバイルバッテリーの機内への持ち込み新ルール 現状では、モバイルバッテリーをスーツケースなどに入れて荷物を預けることは禁止され、手荷物として保管することが決まりです。