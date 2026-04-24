元プロボクサーの亀田興毅（39）が4月16日、Instagramを更新。元阪神タイガースの金本知憲（58）や、俳優の上地雄輔（47）との、豪華な“異色メンバー”での会食を報告をし、その近影が話題を呼んでいる。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 「とある集まりで金本知憲さんと上地雄輔さんと語り合う」というコメントと共に投稿