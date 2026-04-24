元プロボクサーの亀田興毅（39）が4月16日、Instagramを更新。元阪神タイガースの金本知憲（58）や、俳優の上地雄輔（47）との、豪華な“異色メンバー”での会食を報告をし、その近影が話題を呼んでいる。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

「とある集まりで金本知憲さんと上地雄輔さんと語り合う」というコメントと共に投稿された写真は、飲食店内で体を寄せ合う亀田、金本、上地の3ショットだ。亀田は、スーツ姿のおなじみのガッツポーズを決めており、その隣で上地はレオパード柄のアウターをまとい、にこやかな笑みを浮かべている。

特にファンの注目を集めたのは、金本の現在の姿だ。黒ジャケットを羽織ったカジュアルなスタイルで、リラックスした表情を見せた金本。現役時代には、「鉄人」の愛称で親しまれたストイックな面影を残しつつも、以前よりも丸みを帯びた姿に、ファンから驚きの声が続出した。

【画像】金本知憲、上地雄輔との会食を報告した亀田興毅（画像は亀田興毅のInstagramより引用）

この投稿には、ネットユーザーから「金本さんは今でも大好きな方です」「とある集まりってワードが闇深すぎるw」「懐かしい」「3150」といった反響が続々。また、金本の変化に注目した一部ファンからは、「兄貴も上地も太り過ぎなのにコウキさんだけ変わらず細い！」「腹どないなってるん！？」「アスリートで鍛え上げた鉄人アニキが… お腹が…」「思ってるアニキと違う、、、」といった驚きの声も寄せられている。