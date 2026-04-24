岡山県吉備中央町の浄水場から有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ（ピーファス）」が検出された問題で、町から対応費用などの賠償を求められた同町の活性炭再処理業者が２４日、発生源となった使用済み活性炭はダイキン工業（大阪市）から受け入れたものだとして、同社などに賠償費用の負担などを求めて県公害審査会に公害調停を申請した。県は今後、受理するか検討する。調停を申請したのは「満栄工業」。申請書で、同社は仲介業者を